В среду, 3 ноября, под Винницей автомобиль Ford Fusion сбил 13-летнего велосипедиста. Мальчик скончался на месте аварии. Как сообщается на сайте полиции Винницкой области, ДТП произошло около 17:30 вблизи села Агрономическое. За рулем иномарки находился 60-летний житель города Ривне.

По предварительной информации следствия, мальчик пересекал проезжую часть дороги на велосипеде. Участок, на котором он пересекал трассу, плохо освещен, поэтому, очевидно, водитель просто не заметил ребенка, говорят в полиции.

60-летний водитель был трезв, теперь следователи выясняют, с какой скоростью он двигался.

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Водителя пока что не задерживали. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено до восьми лет лишения свободы. Выясняются все обстоятельства ДТП.

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Кроме того, в Киеве автомобиль снес двух велосипедистов и врезался в столб. Авария произошла на пересечении улиц Братиславская и Крайняя напротив "Эпицентра". Daewoo Lanos по какой-то причине вылетел на тротуар, от полученных травм водитель автомобиля погиб на месте происшествия.

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