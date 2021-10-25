В Одесской области водитель автомобиля насмерть сбил 10-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Страшная авария произошла в населенном пункте Струмок. 37-летний житель Одесского района, двигаясь на автомобиле Dodge Charger наехал на ребенка, который передвигался на велосипеде. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Отмечается, что прибывшие на место происшествия сотрудники полиции проверили виновника аварии на наличие алкоголя в крови и оказалось, что он был трезв. Известно, что действия водителя были квалифицированы по статье 286 части 2 Уголовного кодекса Украины.

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Кроме того, в Олевске 21-летний парень на пикапе Mitsubishi L200 насмерть сбил двух велосипедистов - мужчину и женщину. От полученных травм 68-летняя женщина и 39-летний мужчина, оба жители Олевска, погибли на месте происшествия.

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