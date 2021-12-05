В стране также будет наблюдаться туман/ фото: Slivoidilo

На территории Украины в понедельник, 6 декабря, пойдет мокрый снег. В связи с чем граждан предупредили об опасности. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по черезвычайным ситуациям.

Таким образом, в Киеве и области будет наблюдаться налипание мокрого снега, такая же ситуация ожидается в северных и западных регионах Украины. На дорогах будет гололедица.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Водители, будьте внимательны и осторожны.

Отмечается, что в южных и центральных областях ночью и утром ожидается туман. Видимость на дорогах будет ограничена до 200-500 метров.

Читайте также, в Украине ожидается мокрый снег и гололед на дорогах в ряде регионов. Переменная облачность без осадков и потепление до +14 синоптики прогнозируют в южных, восточных и центральных областях, в центральных областях синоптики ожидают дождь со снегом.

Кроме того, из-за сильного ветра и снега утром в субботу, 4 декабря, без электричества остались 130 населенных пунктов во Львовской и Ивано-Франковской областях. К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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