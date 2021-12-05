Штам "Омікрон" виявили у сорока державах [ Редактировать ]
А ще Україна закриває кордони для громадян низки африканських країн, а українці, які прибувають звідти, повинні на два тижня піти на самоізоляцію.
Причина - новий штам ковіду – "Омікрон". Цей тиждень у світі без перебільшення минув під його знаком. Бо він викликав глобальну паніку! Країни - одна за одною - закривали кордони. А в деяких заговорили про повернення до суворого карантину.
Але стримати "Омікрон" не вдається. Його вже виявили на всіх континентах - у більш як сорока державах. Чи є серед них Україна? І чи такий страшний "Омікрон" як його малюють? Усе про новий штам готова розказати наша Олена Абрамович.
Для цієї пари іспанців подорож до Південної Африки ледь не закінчилася... вʼязницею.
-Поліція поводилась з нами дуже агресивно, наче із злочинцями.
Андрес Санз, звинувачений у спробі уникнути карантину:
І що такого ми зробили? Ми купили квиток, пройшли усі контролі, і коли були вже в літаку, і він мав злетіти, її покликали через гучномовець, двигуни зупинились, вона вийшла, я пішов із нею - і її дуже грубо затримали.
Сталося це в Амстердамі. А причина... Омікрон! Минулого тижня пара разом із іншими пасажирами поверталася із ПАР. Літаки в аеропорту Схіпхол затримали на 4 години - допоки всім пасажирам не зробили тести на ковід. Понад 60 людей виявилися інфікованими. Їх відправили на карантин у готель. Та через 2 дні ця пара вирішила самовільно повернутися додому.
Кароліна Пімента, звинувачена у спробі уникнути карантину:
Перед тим, як зайти в літак, у нас попросили ПЛР-тест, паспорт, все детально розпитували. Я весь час була чесною, показала усі документи.
Та цю паніку в Європі посіяв новий африканський штам ковіду Омікрон.
Джеремі Каміл, професор мікробіології та імунології державного університету Луїзіани:
Це антигенно інший варіант коронавірусу, і він шириться світом, як лісова пожежа.
Тедрос Аданом Гебрейесус, генеральний директор ВООЗ:
Багато хто з нас міг подумати, що із Ковідом покінчено, але він із нами ще не закінчив...
Уряди в Європі та Америці збирали термінові наради - вирішували, що ж робити. Вчені заявили - для адекватної оцінки Омікрона потрібні кілька тижнів. Тож поки...
Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:
Генеральна лінія така: сподіваємося на краще і готуємося до гіршого. Тому повторюю: вакцинуйтеся, робіть бустери, дотримуйтесь дистанції та відстежуйте якомога більше контактів.
Новий штам виявили у Південно-Африканській Республіці. Тамтешні науковці, які коштом заходу отримали новітні лабораторії, 24 листопада оголосили про появу - Омікрона. Штаму, який містить понад півсотні мутацій і передається швидше за інші. Тож країни світу почали одна за одною забороняти поїздки в Південну Африку. А тих, хто звідти прибуває, відправляти на карантин.
Стів Альтер, речник МВС Німеччини:
Пасажири цих рейсів потраплять у спеціальні зони, де здадуть тести - і після цього вирішується, як бути далі.
Такий обовʼязковий тест однією з перших запровадила Німеччина. Навіть тих, у кого результат негативний, змусили піти на карантин. Японія зупинила видачу віз і запровадила добовий ліміт на кількість людей, які можуть в'їхати в країну!
Загалом за тиждень понад 70 країн різними обмеженнями спробували зупинити Омікрон. А в Південно-Африканській Республіці... образились.
Сиріл Рамафоса, президент Південно-африканської республіки:
Ці заборони на поїздки до Південної Африки є сумними, несправедливими і ненауковими. Враховуючи, що саме наші - африканські - вчені, першими виявили Omicron.
Та його вже було не спинити. Про перші зараження ще у понеділок повідомили чи не з усіх континентів. Польща, Чехія, Шотландія, Португалія, Єгипет, Гонконг, Канада, Штати... Загалом понад 40 країн! Україна ж - поки біла пляма на цій мапі:
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:
Штаму Омікрон не було виявлено на території України.
Але кордон для подорожувальників з восьми африканських країн Україна таки вирішила закрити.
Та забороною поїздок держави не обмежилися. Почали повертатися до карантинів. У Норвегії - після одного із корпоративів виникла підозра про півсотні випадків Омікрону. Тож влада повернула масковий режим у столиці і відправила працівників на дистанційку.
Йонас Гар Стьоре, премʼєр-міністр Норвегії:
Навіть якщо у нас немає достатньо інформації про новий вірус, уряд вважає, що важливо посилити заходи.
Посилити заходи вирішили і в Британії. Там людям знову наказали одягнути маски - крамницях і транспорті.
Саджид Давід, міністр охорони здоров'я Великої Британії:
Якщо виявиться, що цей штам не більш небезпечний за Дельту - ми одразу ж скасуємо усі обмеження.
А от чи небезпечніший - поки питання. І відповідь на нього можу бути оптимістичною. Бо принаймні за даними ВООЗ - Омікрон хоч і заразний, але не вбивчий, як Дельта. Поки не зафіксовано жодної смерті від цього штаму. Ось що говорить про те, як почуваються пацієнти з Омікроном губернатор штату Нью-Йорк:
Кеті Гокул, губернатор штату Нью-Йорк:
Уже добре. Хоча цей штам і шириться дуже швидко, принаймні перші висновки свідчать про те, що він не є смертельно небезпечним. Хоча, звісно, потрібно дочекатися додаткових даних.
Додаткові висновки вже оголосили у ВООЗ. Там оприлюднили теорію виникнення Омікрону. Ймовірно він пішов від пацієнта з ослабленим імунітетом, який не вилікувався повністю від ковіду, тож вірус тривалий час був в організмі людини - і мутував. І не просто, а взявши фрагмент генетичного матеріалу вірусу застуди. І саме це може пояснювати його більшу заразність і при цьому легку форму.
Але все це поки теорії, і остаточної відповіді на те, що ж таке Омікрон - нема.
І ще одне питання поки без відповіді - чи убезпечує від африканського штаму вакцинація? Попередні висновки науковців... ні. Не убезпечує. Хоча виробники вакцин обіцяють швидко адаптувати препарати.
Пол Бертон, представник компанії "Модерна":
Якщо нам доведеться розробити нову вакцину, я думаю, ми зможемо зробити це на початку наступного року.
Ще швидше впоратися пообіцяли у "Пфайзер" - лише за місяць. І ці моменти, до речі, прописані у контрактах виробників з ЄС.
Урсула фон дер Ляєн, очільниця Єврокомісії:
В нашій угоді є таке положення: якщо варіант ковіду виявиться втікачем, компанія "Пфайзер/Байонтек" адаптує вакцину протягом ста днів.
В Єврокомісії наполегливо радять усім таки робити щеплення.
Олена Абрамович, кореспондентка:
Бо навіть навіть якщо Омікрон і справді виявиться "лагідним" або стійким до вакцин, робити щеплення все одно необхідно. Хоча б тому, що зараз - найпоширенішим в Європі є небезпечна Дельта! А від неї вакцинація таки допомагає.
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Кожен новий різновид коронавірусу - це виклик для розробників вакцин. А надто, коли йдеться про варіант із великою кількістю мутацій - такий, як "Омікрон".
Повністю імунізовано 11 з половиною мільйонів громадян. Попередньої доби в країні підтвердили майже 14 тисяч нових випадків інфікування.
Повністю імунізовано 11,5 мільйонів громадян. Попередньої доби в країні підтвердили майже 14 тисяч нових випадків інфікування.
Повністю імунізовано 11,5 мільйонів громадян. Попередньої доби в країні підтвердили майже 14 тисяч нових випадків інфікування.