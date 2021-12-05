А ще Україна закриває кордони для громадян низки африканських країн, а українці, які прибувають звідти, повинні на два тижня піти на самоізоляцію.

Причина - новий штам ковіду – "Омікрон". Цей тиждень у світі без перебільшення минув під його знаком. Бо він викликав глобальну паніку! Країни - одна за одною - закривали кордони. А в деяких заговорили про повернення до суворого карантину.

Але стримати "Омікрон" не вдається. Його вже виявили на всіх континентах - у більш як сорока державах. Чи є серед них Україна? І чи такий страшний "Омікрон" як його малюють? Усе про новий штам готова розказати наша Олена Абрамович.

Для цієї пари іспанців подорож до Південної Африки ледь не закінчилася... вʼязницею.

-Поліція поводилась з нами дуже агресивно, наче із злочинцями.

Андрес Санз, звинувачений у спробі уникнути карантину:

І що такого ми зробили? Ми купили квиток, пройшли усі контролі, і коли були вже в літаку, і він мав злетіти, її покликали через гучномовець, двигуни зупинились, вона вийшла, я пішов із нею - і її дуже грубо затримали.

Сталося це в Амстердамі. А причина... Омікрон! Минулого тижня пара разом із іншими пасажирами поверталася із ПАР. Літаки в аеропорту Схіпхол затримали на 4 години - допоки всім пасажирам не зробили тести на ковід. Понад 60 людей виявилися інфікованими. Їх відправили на карантин у готель. Та через 2 дні ця пара вирішила самовільно повернутися додому.

Кароліна Пімента, звинувачена у спробі уникнути карантину:

Перед тим, як зайти в літак, у нас попросили ПЛР-тест, паспорт, все детально розпитували. Я весь час була чесною, показала усі документи.

Та цю паніку в Європі посіяв новий африканський штам ковіду Омікрон.

Джеремі Каміл, професор мікробіології та імунології державного університету Луїзіани:

Це антигенно інший варіант коронавірусу, і він шириться світом, як лісова пожежа.

Тедрос Аданом Гебрейесус, генеральний директор ВООЗ:

Багато хто з нас міг подумати, що із Ковідом покінчено, але він із нами ще не закінчив...

Уряди в Європі та Америці збирали термінові наради - вирішували, що ж робити. Вчені заявили - для адекватної оцінки Омікрона потрібні кілька тижнів. Тож поки...

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Генеральна лінія така: сподіваємося на краще і готуємося до гіршого. Тому повторюю: вакцинуйтеся, робіть бустери, дотримуйтесь дистанції та відстежуйте якомога більше контактів.

Новий штам виявили у Південно-Африканській Республіці. Тамтешні науковці, які коштом заходу отримали новітні лабораторії, 24 листопада оголосили про появу - Омікрона. Штаму, який містить понад півсотні мутацій і передається швидше за інші. Тож країни світу почали одна за одною забороняти поїздки в Південну Африку. А тих, хто звідти прибуває, відправляти на карантин.

Стів Альтер, речник МВС Німеччини:

Пасажири цих рейсів потраплять у спеціальні зони, де здадуть тести - і після цього вирішується, як бути далі.

Такий обовʼязковий тест однією з перших запровадила Німеччина. Навіть тих, у кого результат негативний, змусили піти на карантин. Японія зупинила видачу віз і запровадила добовий ліміт на кількість людей, які можуть в'їхати в країну!

Загалом за тиждень понад 70 країн різними обмеженнями спробували зупинити Омікрон. А в Південно-Африканській Республіці... образились.

Сиріл Рамафоса, президент Південно-африканської республіки:

Ці заборони на поїздки до Південної Африки є сумними, несправедливими і ненауковими. Враховуючи, що саме наші - африканські - вчені, першими виявили Omicron.

Та його вже було не спинити. Про перші зараження ще у понеділок повідомили чи не з усіх континентів. Польща, Чехія, Шотландія, Португалія, Єгипет, Гонконг, Канада, Штати... Загалом понад 40 країн! Україна ж - поки біла пляма на цій мапі:

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

Штаму Омікрон не було виявлено на території України.

Але кордон для подорожувальників з восьми африканських країн Україна таки вирішила закрити.

Та забороною поїздок держави не обмежилися. Почали повертатися до карантинів. У Норвегії - після одного із корпоративів виникла підозра про півсотні випадків Омікрону. Тож влада повернула масковий режим у столиці і відправила працівників на дистанційку.

Йонас Гар Стьоре, премʼєр-міністр Норвегії:

Навіть якщо у нас немає достатньо інформації про новий вірус, уряд вважає, що важливо посилити заходи.

Посилити заходи вирішили і в Британії. Там людям знову наказали одягнути маски - крамницях і транспорті.

Саджид Давід, міністр охорони здоров'я Великої Британії:

Якщо виявиться, що цей штам не більш небезпечний за Дельту - ми одразу ж скасуємо усі обмеження.

А от чи небезпечніший - поки питання. І відповідь на нього можу бути оптимістичною. Бо принаймні за даними ВООЗ - Омікрон хоч і заразний, але не вбивчий, як Дельта. Поки не зафіксовано жодної смерті від цього штаму. Ось що говорить про те, як почуваються пацієнти з Омікроном губернатор штату Нью-Йорк:

Кеті Гокул, губернатор штату Нью-Йорк:

Уже добре. Хоча цей штам і шириться дуже швидко, принаймні перші висновки свідчать про те, що він не є смертельно небезпечним. Хоча, звісно, потрібно дочекатися додаткових даних.

Додаткові висновки вже оголосили у ВООЗ. Там оприлюднили теорію виникнення Омікрону. Ймовірно він пішов від пацієнта з ослабленим імунітетом, який не вилікувався повністю від ковіду, тож вірус тривалий час був в організмі людини - і мутував. І не просто, а взявши фрагмент генетичного матеріалу вірусу застуди. І саме це може пояснювати його більшу заразність і при цьому легку форму.

Але все це поки теорії, і остаточної відповіді на те, що ж таке Омікрон - нема.

І ще одне питання поки без відповіді - чи убезпечує від африканського штаму вакцинація? Попередні висновки науковців... ні. Не убезпечує. Хоча виробники вакцин обіцяють швидко адаптувати препарати.

Пол Бертон, представник компанії "Модерна":

Якщо нам доведеться розробити нову вакцину, я думаю, ми зможемо зробити це на початку наступного року.

Ще швидше впоратися пообіцяли у "Пфайзер" - лише за місяць. І ці моменти, до речі, прописані у контрактах виробників з ЄС.

Урсула фон дер Ляєн, очільниця Єврокомісії:

В нашій угоді є таке положення: якщо варіант ковіду виявиться втікачем, компанія "Пфайзер/Байонтек" адаптує вакцину протягом ста днів.

В Єврокомісії наполегливо радять усім таки робити щеплення.

Олена Абрамович, кореспондентка: