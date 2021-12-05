І однією з таких "больових точок" бюджету є субсидії. На них виділили понад 38 мільярдів гривень. І це на чверть менше, ніж цьогоріч. І хоча в Мінфіні вже заявили, що цих грошей точно вистачить (плюс частина не витрачених коштів на субсидії у 2021-му перейде на наступний рік) - деякі експерти прогнозують, що у разі підвищення тарифів владі терміново доведеться шукати резерви. А з цим можуть бути проблеми. Бо головний кошторис у нас - дефіцитний. Бракує мінімум 180 мільярдів.

З пенсіями теж не без сюрпризів. Мінімальна зросте лише на майже 160 гривень. Не набагато більше підвищиться і прожитковий мінімум.

Щодо цін. 2022-го вони і далі зростатимуть. У бюджеті заклали інфляцію понад 6%. І подальше здорожчання долара - до 28,6 гривень.

Зарплати. Мінімалку планують збільшити на 200 гривень - до шести тисяч семисот. Зросте і середня зарплата по Україні. Її прогнозують на рівні 15 тисяч. А от медикам пощастить найбільше. З нового року лікарям підвищать зарплати до 20 тисяч гривень, медсестрам - до 13-ти з половиною.

Уперше в історії України, рекордний бюджет витратять на безпеку і оборону - понад 286 мільярдів, або майже 6% від ВВП. Це більше, ніж витрачають країни НАТО.

Не обділили і Укравтодор. На будівництво та ремонт доріг заклали понад 125 мільярдів гривень.