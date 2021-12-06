В Украине с 6 декабря начали действовать новые правила адаптивного карантина. Опубликован полный список ограничений в "желтой" и "красной" зонах.

В "желтой" зоне запрещена:

работа учреждений образования, в которых вакцинированы по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;

проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;

работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;

работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки;

работа спортзалов, бассейнов;

деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;

межобластные и международные перевозки.

Эти ограничения не будут действовать, если все сотрудники и посетители будут иметь один из документов:

"желтый" COVID-сертификат или бумажную справку 063-О (действующие 30 дней);

"зеленый" COVID-сертификат (действующий 365 дней);

международное свидетельство о вакцинации (действующее 365 дней);

иностранный COVID-сертификат о прививке вакцинами, разрешенными ВОЗ (действующий 365 дней);

отрицательный результат ПЦР или экспресс-тест на определение антигена (действующий 72 часа);

сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действующий 105 дней с даты установления диагноза).

Срок действия "желтого" сертификата уменьшили до 30 дней. Ранее он был действующим 120 дней.

В "красной" зоне запрещается:

работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос;

работа учреждений образования, в которых полностью вакцинированы менее 100% сотрудников;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное;

работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

проведение массовых мероприятий;

работа учреждений культуры.

Эти ограничения не будут действовать в тех случаях, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) указанных учреждений (мероприятий) будут полностью иммунизированные и иметь "зеленый" COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирование на антиген (действителен 72 часа) или сертификат о выздоровлении.

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Кроме того, в Украине будут действовать новые правила карантина. Для посещения общественных заведений можно будет использовать отрицательный тест (действие 72 часа), или COVID-сертификат о выздоровлении.

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