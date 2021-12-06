В Індонезії виверження вулкана Семеру перетворило густонаселений район на місто-привид. Попіл укрив вулиці, будівлі та поля. Унаслідок виверження вже загинуло щонайменше 14 осіб, ще близько сотні отримали травми та опіки. Жителів постраждалого регіону евакуювали. До всього найближчим часом там прогнозують зливи. Це може ускладнити евакуацію.

Хоснія, евакуйована: