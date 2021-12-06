Індонезійський вулкан перетворив густонаселений район на місто-привид [ Редактировать ]
В Індонезії виверження вулкана Семеру перетворило густонаселений район на місто-привид. Попіл укрив вулиці, будівлі та поля. Унаслідок виверження вже загинуло щонайменше 14 осіб, ще близько сотні отримали травми та опіки. Жителів постраждалого регіону евакуювали. До всього найближчим часом там прогнозують зливи. Це може ускладнити евакуацію.
Хоснія, евакуйована:
Спочатку мені здалося, що це вибух бомби. Але це було несподіване виверження Семеру. Раптом стало темно, ніби вулкан має намір знищити землю. Мої діти попадали довкола. А чоловіка не було. Мені було так страшно, поки я чекала на нього. Але на щастя, ми всі евакуювалися.
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