Лавина накрила лижників у Альпах [ Редактировать ]
Лавина в австрійських Альпах накрила групу лижників. Четверо з них загинули. 11 туристів каталися в районі Твенг у провінції Зальцбург. На людей зійшла снігова стіна 200 метрів завширшки. Розшукати тіла та поранених допомогли спеціальні маячки. Усі жертви - молоді люди, громадяни Австрії. Рятувальники радять бути обережними під час відпустки в горах. Особливо небезпечним називають катання цілинними схилами.
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