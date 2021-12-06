В Канаде самодельный самолет Murphy Rebel попал в авиакатастрофу, а результате которой есть жертвы. Об этом сообщает телеканал CBC.

Страшный инцидент произошел недалеко от города Уэбуш в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Покареженное воздушное судно обнаружили местные жители возле озера.

Отмечается, что авиакатастрофа унесла жизни двух человек - пассажира и пилота. В ходе катастрофы самолет не подавал никаких сигналов бедствия. В настоящее врем я все причины аварии устанавливают правоохранительные органы.

Читайте также, военный истребитель F35, который принадлежит Военно-воздушным силам Великобритании, упал в Средиземное море. К счастью, пилот военного воздушного судна успел вовремя катапультироваться, его доставили на корабль.

Кроме того, в Греции недалеко от города Андравида разбился истребитель Военно-воздушных сил страны. авиакатастрофа произошла в период, когда воздушное судно совершало тренировочный полет во время учений, пилот успел катапультироваться.

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