У Мехіко відбувся танцювальний парад [ Редактировать ]
У Мехіко відбувся танцювальний парад, що висміює іспанських колонізаторів. Це традиційне дійство сягає корінням 19 століття, коли Мексика здобула незалежність, а корінні народи заявили про свої права. Нині ж воно перетворилося на маскарад із веселими танцями та співами. Через пандемію торік святкування були дуже скромними. Нині ж тисячі людей вишикувалися вздовж вулиць, щоби привітати танцюристів, які з'їхалися з різних куточків країни.
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В лісових господарствах нині гаряча пора. Готують на продаж сосни та ялини. Хвойні спеціально вирощували до новорічних свят.
Їх ще називають, метелики-монархи. Щоби потрапити саме до цих ділянок сосняку, вони долають тисячі кілометрів.
Хоча до новорічних свят ще далеко, курортні міста вже заповнюють туристи. Де відпочивальників заманюватимуть восьминогом по-сицилійськи, а де - яскравими прикрасами.
Вигляд її оцінили не всі. Бо високе дерево - трохи кривобоке, місцями - лисувате, та ще й з поламаними гілками. Одні порівнюють його із нечесаною шевелюрою прем'єра; інші кажуть - ялинку перехворіла на ковід.
Святкове дерево, традиційно, розмістили біля Рокфеллер-центру. На церемонію прийшли сотні глядачів. Для них влаштували концерт, гуляння тривали до самого ранку.