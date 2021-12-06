На территории Румынии из-за начала циркуляции штамма коронавирусной инфекции "Омикрон". Об этом сообщает издание Digi24.

Таким образом, с 6 декабря в стране вакцинированных от инфекции румын и граждан Евросоюза, приезжающих из третьих стран, обяжут предоставлять отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный за 48 часов до въезда. При этом те, кто прибывают в страну без сертификатов, будут обязаны пройти десятидневный карантин.

Отмечается, что при въезде в Румынию граждане стран-членов Евросоюза должны предоставить сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса или же отрицательный ПЦР-тест, сделаный за 72 часа до посещения страны.

Ранее мы писали, что на территории Румынии впервые зафиксировали штамм коронавирусной инфекции "Омикрон". новый тип мутации COVID-19 был обнаружен у двух граждан, прибывших в столицу страны из Южно-Африканской Республики.

Кроме того, правительство Австрии приняло решение ужесточить карантин для невакцинированных. Решение было принято на фоне увеличения числа инфекций и госпитализаций, в том числе в отделениях интенсивной терапии, невакцинированные люди должны будут носить маски FFP2.

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