В Украине на этой неделе будет разнообразная погода: от "плюсов" до морозов. В западных и северных областях ожидаются осадки в виде мокрого снега, на остальной территории в виде дождя.

В ближайшие два дня временами дождь и мокрый снег, на дорогах северных и западных областей гололед, в большинстве областей ночью и утром местами туман; температура на западе и севере страны ночью и днем от -3 мороза до +3 тепла (ночью 8 декабря в западных областях -4-9 мороза), на остальной территории ночью 0+7 тепла, днем +7+12.

9 декабря постепенное прекращение осадков и снижение температуры на 3-5 градусов.

Кроме того, до конца суток 6 декабря и ночью, утром 7 декабря в большинстве областей туман, видимость 200-500 м, в западной части на дорогах гололедица. Объявлен I уровень опасности.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Читайте также, в Киеве и ряде областей сегодня мокрый снег и гололед. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, ночью и утром в южных и центральных областях туман.

Кроме того, погода в Украине существенно испортится в ближайшие дни. Украину ждет мокрый снег, гололед, а после атмосферного фронта усилятся морозы, температура днем в большинстве областей от 0 до +4 градусов, в центре +4... +8, а на юге до +11.

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