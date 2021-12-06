В городе Кривой Рог, который находится в Днепропетровской области, дочь чуть не убила отца за систематические издевательства. Об этом сообщает издание "Днепр оперативный".

Таким образом, страшное происшествие случилось во время семейной ссоры. Когда отец начал измываться над матерью дочь не выдержала и, схватив кухонный нож, ударила его в грудь. Пострадавший был доставлен в медучреждение с колото-резинной раной и серьезной внутренней травмой.

Отмечается, что он был отправлен в реанимационное отделение больницы, где у него остановилось сердце, однако медикам удалось реанимировать пострадавшего. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Кроме того, 52-летний житель одного из сел Миргородского района во время ссоры безжалостно забил кулаками собственную мать, а затем тайком похоронил ее во дворе дома. Полицейским, которых вызвали соседи, сын заявил, что 79-летняя старушка сильно болела и умерла естественной смертью.

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