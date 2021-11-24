Насиловал дочь и издевался над сыном: в Хмельницкой области осудили отца-изверга [ Редактировать ]
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В Хмельницкой области отец в течение пяти лет насиловал своего ребенка.
В пресс-службе Хмельницкой областной прокуратуры сообщили, что Славутский горрайонный суд вынес ему приговор.
Отмечается, что 40-летний мужчина держал в страхе семью: насиловал дочь и избивал старшего сына. Кроме того, заставлял детей к употреблению каннабиса, который выращивал дома.
По версии следствия, с 11-летнего возраста пять лет он постоянно насиловал девочку. Она чуть не совершила самоубийство.
Правоохранители узнали о действиях горе-отца от учителей. Именно они заметили на теле ученика телесные повреждения. Мол, отец имел особую неприязнь к старшему сыну. Кроме избиения, он также прибегал к особым издевательствам, однажды обжег его жаром из печи и посреди зимы на всю ночь запер в холодном подвале.
Мужчина получил 15 лет лишения свободы. Обвиняемый вину признал. Также полиции сообщили, что он ранее был судим. В частности, за изнасилование.
"Когда другие члены семьи становились в защиту обиженного, то гнев агрессора становился еще больше, а потому долгое время преступления замалчивались", — подчеркивают правоохранители.
Читайте также, в Херсонской области уголовник изнасиловал 12-летнюю девочку. По дикому стечению обстоятельств оказалось, что это сожитель ее бабушки, полицейские всю ночь искали ребенка: прочесывали улицы населенного пункта и перекрыли дороги между близлежащими селами.
Кроме того, в Закарпатской области трое подростков в возрасте 14 и 15 лет изнасиловали 14-летнюю девочку. Теперь парням грозит до 12 лет лишения свободы, правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 152 УКУ, за изнасилование школьникам грозит до 12 лет лишения свободы.
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