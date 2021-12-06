Семейная драма произошла в ночь на 4 декабря в Боярке Источник: Национальная полиция Украины

В Киевской области мать шестерых детей ударила ножом сожителя. Чтобы избежать ответственности, супруги пытались свалить вину на "незнакомцев". Об этом сообщает полиция Киевской области.

Семейная драма произошла в ночь на 4 декабря в Боярке. Пара прожила вместе 27 лет и воспитывает четырех общих несовершеннолетних детей. В последние время отношения между супругами начали портиться и муж стал жить отдельно.

В пятницу отец приехал навестить семейство. После того, как дети легли спать, супруги убирали со стола на кухне. Между ними возникла пустяковая ссора, во время которой женщина пырнула ножом 69-летнего мужчину.

Она вызвала скорую, которая сообщила о ножевом ранении в полицию. Стражам порядка мужчина заявил, что на него напали незнакомцы в парадном из-за замечания, которое он им якобы сделал. 50-летняя женщина говорила то же самое, однако позже созналась, что это она покалечила мужа.

Отца семейства госпитализировали, а матери грозит тюремный срок. Полицейские открыли уголовное производство по ч.1 ст. 121 УКУ - "Умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет заключения.

Как сообщали "Подробности", на выходных семейная драма произошла под Херсоном. Там дядя на охоте случайно выстрелил племяннику в лицо.