Под Киевом мать шести детей пырнула ножом отца семейства (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Киевской области мать шестерых детей ударила ножом сожителя. Чтобы избежать ответственности, супруги пытались свалить вину на "незнакомцев". Об этом сообщает полиция Киевской области.
Семейная драма произошла в ночь на 4 декабря в Боярке. Пара прожила вместе 27 лет и воспитывает четырех общих несовершеннолетних детей. В последние время отношения между супругами начали портиться и муж стал жить отдельно.
В пятницу отец приехал навестить семейство. После того, как дети легли спать, супруги убирали со стола на кухне. Между ними возникла пустяковая ссора, во время которой женщина пырнула ножом 69-летнего мужчину.
Она вызвала скорую, которая сообщила о ножевом ранении в полицию. Стражам порядка мужчина заявил, что на него напали незнакомцы в парадном из-за замечания, которое он им якобы сделал. 50-летняя женщина говорила то же самое, однако позже созналась, что это она покалечила мужа.
Отца семейства госпитализировали, а матери грозит тюремный срок. Полицейские открыли уголовное производство по ч.1 ст. 121 УКУ - "Умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет заключения.
Как сообщали "Подробности", на выходных семейная драма произошла под Херсоном. Там дядя на охоте случайно выстрелил племяннику в лицо.
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