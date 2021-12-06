В Херсонской области во время охоты ранение в лицо получил 14-летний парень. Об этом сообщает пресс-служба Нацаполиции.

На выходных подросток поехал на охоту со своим 28-летним дядей. Из засады охотник увидел, как взлетает утка, взял ее в прицел и выстрелил. По какой-то причине в этот момент на линию огня выскочил юноша. Он получил несколько дробинок в левую часть лица.

О раненом подростке правоохранителям сообщили медики из Скадовска. В полиции изданию "Сегодня" сообщили, что подросток находится в сознании.

Мальчика госпитализировали в реанимацию, но уже перевели в хирургическое отделение. Его жизни угрозы нет, он в сознании, общается.

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Правоохранители выяснили, что дядя на охоте был трезв, а его ружье официально зарегистрировано. Полиция его не задерживала, проводится расследование.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 128 УКУ "Неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение" и ст. 264 УКУ "Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов".

Трагедии на охоте случаются очень часто. Напомним, 1 ноября в Винницкой области охотник вместо утки подстрелил подростка, который выгуливал собаку возле водоема. В середине месяца от рук охотника погиб мужчина во Львовской области. Позже похожие случаи произошли под Черниговом и Николаевом.