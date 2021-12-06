Популярный певец Иван Дорн впервые снялся в фотосессии со своей женой Анастасией Новиковой и дал совместное интервью журналу Vogue.

Иван и Настя вместе уже 14 лет, учились в одной школе в Славутиче.

У нас маленький город, все друг друга знали. Я училась в классе "А", Иван - в "Б", классы расформировали и нас объединили в один класс. Мы жили в домах напротив, две минуты шли в школу, а потом расходились - он в свою компанию, а я в другую.

Теперь у пары двое детей - 7-летняя Василиса и 6-летний Иван. В интервью Ваня почти никогда не говорил о жене и детях, не выставлял их фото в Instagram.

У нас был договор, что личная жизнь не афишируется. Это очень тяжело, когда ты под прицелом, к тебе изначально отношение другое. Мне не хотелось, чтобы меня воспринимали только как жену Ивана, ассоциировали с ним, - поэтому проще было оставаться в тени, чтобы никто вообще не знал, что он мой муж. В садике дети были под моей фамилией - для всех я оставалась обычной мамой, а не женой Дорна. Так проще: меньше внимания, никаких ожиданий.

В июне этого года Иван и Настя вместе появились на Каннском кинофестивале, где артист представлял фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". Совместное фото с красной дорожки Ваня выставил в Instagram. А теперь рассказал, что поменялось в их отношении к публичности.

Поменялось ли что-то? Наверное, нет. Просто мы немного иначе стали относиться к этому. Понимаем, что семью не спрятать. Я опубликовал фото, пресса растащила его, и все начали писать: а кто это? Жена? Ну а кто еще? Помню, после того как я выставил наше фото из Канн, появилась гордость – друг за друга, за то, что мы так классно смотримся вместе. Мне показалось, это может быть хорошим примером для других публичных семей – гордиться своей парой и не бояться показывать друг друга.

Настя - дизайнер интерьера, она только что закончила проект, над которым работала три года, их с Ваней новую квартиру в Киеве. В декабре Дорн презентует клип на трек "Коли", главную роль в котором сыграла его жена.

Ранее "Подробости" писали, что Иван Дорн и Александр Гудков стали ведущими трэвел-шоу "Орел и решка".