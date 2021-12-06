"Омікрон" виявили у третини американських штатів [ Редактировать ]
Новий штам Ковіду "Омікрон" вже виявили у третини американських штатів. Про це заявив експерт із інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.
Попри це, він вважає, що занадто рано робити висновки щодо серйозності нової мутації, потрібні додаткові дослідження. Чимало випадків нового штаму виявили серед повністю вакцинованих осіб.
Водночас найпоширенішою інфекцією у США і досі залишається штам Дельта.
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