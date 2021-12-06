Коронавірус в регіонах: як люди дотримуються посиленого жовтого карантину

Чернівецька область - у "жовтій" зоні епіднебезпеки. Але вимога показувати ковід-сертифікат чи негативний ПЛР-тест при вході до громадських закладів тут діє ще з жовтня - це рішення обласної комісії ТЕБ та НС.