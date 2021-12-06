Одна з нині жовтих областей - Чернівецька. Регіон пережив уже кілька сплесків захворюваності на ковід... Був і червоним, і помаранчевим, і ось вже кілька тижнів - жовтий. Та за рішенням урядовців - і в жовтому знову посилюють карантинні обмеження. Тож як живе місто за посиленим жовтим - розповість Іван Сірецький.

Чернівецька область - у "жовтій" зоні епіднебезпеки. Але вимога показувати ковід-сертифікат чи негативний ПЛР-тест при вході до громадських закладів тут діє ще з жовтня - це рішення обласної комісії ТЕБ та НС. Питаємо в чернівчан, чи справді цієї норми дотримуються.

Катерина, жителька Чернівців:

Я там піцу заказувала, і просто сиділа в ресторанах деяких – перевіряють.

Валерія, жителька Чернівців:

Питають про сертифікати, про це все питають.

Ярослав, житель Чернівців:

Ну зазвичай, у тих закладах, де кажуть, щоб показав, у них немає взагалі ніяких відвідувачів, от таке.

І справді - ажіотажу в закладах харчування немає. А це колись популярний кінотеатр у центрі Чернівців. Нині ж глядацькі зали порожні, а черги за попкорном - лише у спогадах працівників.

Олеся, касирка у кінотеатрі:

Відколи почали вимагати сертифікати, відтоді у нас відвідування дуже…реально людей немає, бо в нас ще запускають від шести людей і…порожні зали.

Ось декілька людей підходять до дверей кінотеатру. Проте розвертаються і йдуть геть. Кажуть, дивитимуться прем'єри не на великому екрані, а в інтернеті.

Сабріна, студентка:

Тому що потрібен сертифікат про вакцинацію, а я наразі вакцинуватися не збираюся. Я думаю, наразі з такою ситуацією повинно було би вистачати масок і рукавичок.

За словами епідеміологів, чергова ковідна хвиля на Буковині вже позаду.

Наталія Гопко, в.о. генерального директора ДУ "Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України":

За останні сім днів ми маємо на 9% нижчу захворюваність, ніж за попередній тиждень.

Утім, дуже радіти не варто, кажуть медики. Попереду свята, після яких імовірне стрімке зростання захворюваності.

Наталія Гопко, в. о. генерального директора ДУ "Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України":

Певні ризики пов'язані із планованими новорічно-різдвяними святами і дуже сильно ми зараз залежимо від того, наскільки дотримуватимуться всіх визначених вимог як організатори, так і учасники планованих свят.

Послабити карантинні обмеження можна буде лише після того, як двома дозами вакцинуються щонайменше 70% громадян. Досягти цієї цифри цілком реально за два-три місяці, кажуть фахівці.