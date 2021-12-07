Евровидение 2022: первая страна представила своего участника и песню (видео) [ Редактировать ]
Евровидение 2022 в следующем году пройдет в Италии. Всего в песенном конкурсе будет принимать участие 41 страна. При этом Болгария первой объявила своего представителя и песню. Об этом сообщается на сайте Евровидения 2022.
Страну будет представлять рок-группа Intelligent Music Project, которую возглавляет чилийский вокалист Ронни Ромеро.
Группа выйдет на сцену с песней Intention.
Интересно, что барабанщик Intelligent Music Project Стоян Янкулов уже дважды представлял Болгарию на "Евровидении" в дуэте с певицей Елицей Тодоровой. В 2007 году они заняли 5 место, а в 2013 году дошли до полуфинала.
Где пройдет Евровидение 2022
Песенный конкурс пройдет в Турине в многофункциональной спортивно-концертной арене "Пала-Альпитур" (Pala Alpitour). Площадь арены составляет 30 тысяч квадратных метров, где могут разместится 16,6 тысяч зрителей.
Когда будет Евровидение 2022
Конкурс будет включать три этапа: два полуфинала и большой финал.
- Первый полуфинал пройдет 10 мая.
- Второй полуфинал состоится 12 мая.
- Большой финал будет 14 мая.
В эти три дня выступления будут начинаться в 21:00 по киевскому времени.
Ранее мы писали о том, что итальянскую рок-группу Måneskin, которая победила на музыкальном конкурсе "Евровидение-2021", обвинили в плагиате.
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