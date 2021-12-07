В Карпатах с туристом произошла страшная трагедия [ Редактировать ]
В карпатских горах спасатели нашли тело мужчины, который пропал во время катания на снегоходах. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Согласно данным ГСЧС, 50-летний мужчина пропал вместе с другими туристами во время катания на снегоходах в горной долине Руна.
7 декабря в 13:53 найдено тело 50-летнего мужчины, пропавшего еще 4 декабря на горной долине Руна, Ужгородского района, во время катания на снегоходе. Поиски продолжались до сих пор.
Отмечается, что для поисков спасатели привлекли 90 человек личного состава и 33 единицы техники, а также вертолет МИ-8.
Ранее мы писали, что в карпатских горах потерялась группа из трех туристов на снегоходах. В общей сложности в поисках задействованы 20 сотрудников спасательной службы и 4 единицы специальной техники, а также 6 волонтеров на 2 автомобилях.
Кроме того, в Карпатах потерялся 12-летний мальчик. Ребенок во время схождения с горы Хомяк вблизи села Татаров отстал от родителей, первая группа спасателей будет проводить поиски по "красному маршруту", а вторая - в районе ручья Розскильский.
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