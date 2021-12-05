В карпатских горах потерялась группа из трех туристов на снегоходах. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время спасатели проводят специальную операцию по спасению людей. Информация о происшествии поступила в ГСЧС вечером, 4 декабря. Во время катания на снегоходах в районе полонины Руна Турье-Реметовской территориальной общины Ужгородского района заблудились трое мужчин.

Отмечается, что в общей сложности в поисках задействованы 20 сотрудников спасательной службы и 4 единицы специальной техники, а также 6 волонтеров на 2 автомобилях.

Читайте также, в Карпатах потерялся 12-летний мальчик. Ребенок во время схождения с горы Хомяк вблизи села Татаров отстал от родителей, первая группа спасателей будет проводить поиски по "красному маршруту", а вторая - в районе ручья Розскильский.

Кроме того, в Карпатах заблудились два туриста, одного спасателям удалось отыскать днем в районе горы Магура-Жиде, а его товарища искали спасатели уже с привлечением авиации. Турист предварительно был вблизи горы Гимба, что возле села Березники Славского района.

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