В столице в связи с ремонтными работами будет отменена часть рейсов городской электрички. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

Таким образом, курсирование городских электричек будет отменено с 8 по 10 декабря 2021 года с 9:00 до 18:00 в связи с ремонтом на станции "Почайна".

Отмечается, что было принято решение отменить следующие рейсы:

№7410 Борщаговка - Дарница;

№7414 Борщаговка - Дарница;

№7416 Борщаговка - Дарница;

№7418 Борщаговка - Дарница;

№7419/7420 Дарница - Дарница;

№7421/7422 Дарница - Дарница;

№7502 Почайная - Дарница;

№7413 Дарница - Киев-Волынский;

№7507 Троещина - Почайная.

Читайте также, в столице Украины, Киеве отменят курсирование ряда городских электропоездов. Электрички не будут курсировать в течение некоторого времени, Причина - проведение ремонтных работ на путях станции "Почайна", изменения в графике электричек ожидаются 18-19 и 22-23 ноября.

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