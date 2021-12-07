В Киеве отменяют рейсы городской электрички: что произошло [ Редактировать ]
В столице в связи с ремонтными работами будет отменена часть рейсов городской электрички. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".
Таким образом, курсирование городских электричек будет отменено с 8 по 10 декабря 2021 года с 9:00 до 18:00 в связи с ремонтом на станции "Почайна".
Отмечается, что было принято решение отменить следующие рейсы:
- №7410 Борщаговка - Дарница;
- №7414 Борщаговка - Дарница;
- №7416 Борщаговка - Дарница;
- №7418 Борщаговка - Дарница;
- №7419/7420 Дарница - Дарница;
- №7421/7422 Дарница - Дарница;
- №7502 Почайная - Дарница;
- №7413 Дарница - Киев-Волынский;
- №7507 Троещина - Почайная.
Читайте также, в столице Украины, Киеве отменят курсирование ряда городских электропоездов. Электрички не будут курсировать в течение некоторого времени, Причина - проведение ремонтных работ на путях станции "Почайна", изменения в графике электричек ожидаются 18-19 и 22-23 ноября.
Кроме того, в Украине запускают первый в Украине инклюзивный пригородный электропоезд, приспособленный для путешествий людей с инвалидностью. Вагоны в новом электропоезде оборудованы местами для людей на инвалидных колясках, пандусами, кнопками вызова поездной бригады, а все указатели нанесены шрифтом Брайля.
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