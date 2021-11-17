В Киеве отменят городские электрички: список рейсов [ Редактировать ]
В среду, 17 ноября, стало известно о том, что в столице Украины, Киеве отменят курсирование ряда городских электропоездов. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса" в Telegram.
- Причина - проведение ремонтных работ на путях станции "Почайна".
- Изменения в графике электричек ожидаются 18-19 и 22-23 ноября.
18 ноября будут отменены такие рейсы:
- №7507 Троещина - Почайная
- №7321/7322 Дарница - Дарница
- №7323 Дарница - Борщаговка
- №7329 Дарница - Борщаговка
- №7502 Почайна - Дарница
- №7410 Борщаговка - Дарница
- №7414 Борщаговка - Дарница
- №7416 Борщаговка - Дарница
- №7418 Борщаговка - Дарница
- №7419 /7420 Дарница - Дарница
- №7421/7422 Дарница - Дарница
Измененный маршрут:
- №7409 Дарница - Киев-Волынский
- №7330 Киев-Волынский - Дарница
- №7328 Киев-Волынский - Дарница
19, 22 и 23 ноября отменяются рейсы:
- №7410 Борщаговка - Дарница
- №7414 Борщаговка - Дарница
- №7416 Борщаговка - Дарница
- №7418 Борщаговка - Дарница
- №7419 /7420 Дарница - Дарница
- №7421/7422 Дарница - Дарница
- №7502 Почайна - Дарница
- №7413 Дарница - Киев-Волынский
- №7507 Троещина - Почайная
Измененный маршрут:
- №7328- Киев-Волынский - Дарница
- №7409-Дарница - Киев-Волынский
Напомним, что с 1 августа вдвое подорожала плата за поездки в общественном транспорте Винницы, с 25 августа - в Херсоне, с 15 сентября в Одессе, а с 1 октября - в Тернополе.
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