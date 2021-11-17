В среду, 17 ноября, стало известно о том, что в столице Украины, Киеве отменят курсирование ряда городских электропоездов. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса" в Telegram.

Причина - проведение ремонтных работ на путях станции "Почайна".

Изменения в графике электричек ожидаются 18-19 и 22-23 ноября.

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18 ноября будут отменены такие рейсы:

№7507 Троещина - Почайная

№7321/7322 Дарница - Дарница

№7323 Дарница - Борщаговка

№7329 Дарница - Борщаговка

№7502 Почайна - Дарница

№7410 Борщаговка - Дарница

№7414 Борщаговка - Дарница

№7416 Борщаговка - Дарница

№7418 Борщаговка - Дарница

№7419 /7420 Дарница - Дарница

№7421/7422 Дарница - Дарница

Измененный маршрут:

№7409 Дарница - Киев-Волынский

№7330 Киев-Волынский - Дарница

№7328 Киев-Волынский - Дарница

19, 22 и 23 ноября отменяются рейсы:

№7410 Борщаговка - Дарница

№7414 Борщаговка - Дарница

№7416 Борщаговка - Дарница

№7418 Борщаговка - Дарница

№7419 /7420 Дарница - Дарница

№7421/7422 Дарница - Дарница

№7502 Почайна - Дарница

№7413 Дарница - Киев-Волынский

№7507 Троещина - Почайная

Измененный маршрут:

№7328- Киев-Волынский - Дарница

№7409-Дарница - Киев-Волынский

Напомним, что с 1 августа вдвое подорожала плата за поездки в общественном транспорте Винницы, с 25 августа - в Херсоне, с 15 сентября в Одессе, а с 1 октября - в Тернополе.

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