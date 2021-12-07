У Великій Британії знову черги на вакцинацію. Люди поспішають вколоти третю бустерну дозу через побоювання "Омікрона". Нова мутація коронавірусу активно поширюється країною. З подробицями - Світлана Чернецька із Лондона.

Попит значно перевищує пропозицію. Британці масово кинулися на вакцинацію. Але наразі медичні потужності доволі обмежені. Бо тимчасові центри імунізації зачинили після того, як більшість дорослих отримали по дві дози вакцини. До такого сплеску охочих система охорони здоров'я виявилася не готовою.

Бен Коулман, голова районної ради Гаммерсміта й Фулхема (Лондон):

Щойно стало відомо про "Омікрон", набагато більше людей почали приходити, щоб отримати першу й другу дозу вакцини. Також за останній тиждень у нас на 58% зріс попит на бустерні дози. І це дуже добрі новини.

У Британії вже зафіксували 336 випадків нової мутації коронавірусу. А науковці прогнозують, що за кілька тижнів "Омікрон" випередить попередника "Дельту" і стане домінантним штамом. Тож уряд терміново розширює програму імунізації. Залучають кілька сотень армійських медиків.

Альберто Річчі, програмний інженер:

Я занепокоєний, бо якщо вірус швидко поширюватиметься, то й надалі мутуватиме, а це нові проблеми. Саме тому так важливо вакцинуватися.

Уже до кінця січня бустер має отримати все доросле населення країни. Третю дозу колотимуть, навіть якщо після другої минуло лише 3 місяці. Перевагу надають препаратам "Модерна" і "Пфайзер". Вони показали найбільшу ефективність, незалежно від того, якими були перші дві дози.

Метью Снейп, головний дослідник Оксфордської групи з розробки вакцини:

Щодо антитіл, то РНК-вакцини - найбільш продуктивні. І якщо ви хочете обрати між ними, то з'ясувалося, що Moderna була дещо більш імуногенною, ніж Pfizer. Але головний висновок нашого дослідження - ми можемо бути гнучкими у виборі вакцин, усі вони дають добру імунну відповідь.

Лондон уже дозамовив понад сто мільйонів доз "Пфайзера" та "Модерни". Це має перекрити бустерні потреби на найближчі два роки. Бо, за даними досліджень, третя вакцинація зменшує ризик інфікування Ковідом на понад 93%.