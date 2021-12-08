В ВОЗ рассказали, почему штамм "Омикрон" распространяется так быстро [ Редактировать ]
В еженедельном бюллетене Всемирной организации здравоохранения об эпидемиологической ситуации в мире сообщается о том, что штамм "Омикрон" вероятно снижает активность антител, из-за чего заражение и распространение этой мутации происходит ускоренными темпами.
Предварительный анализ показывает, что мутации, присутствующие в варианте Омикрон, могут снижать нейтрализующую активность антител, что приводит к снижению защиты от естественного иммунитета.
В ВОЗ считают, что это может объяснить, почему этот штамм быстро распространяется среди населения с высоким иммунитетом.
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Кроме того, в Украине начинаются клинические испытания таблеток Pfizer и Merck от коронавируса. Последние будут тестировать на базе студенческой больницы в Харькове, в клинических исследованиях примут участие лица, которые контактировали с больными COVID-19.
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