В еженедельном бюллетене Всемирной организации здравоохранения об эпидемиологической ситуации в мире сообщается о том, что штамм "Омикрон" вероятно снижает активность антител, из-за чего заражение и распространение этой мутации происходит ускоренными темпами.

Предварительный анализ показывает, что мутации, присутствующие в варианте Омикрон, могут снижать нейтрализующую активность антител, что приводит к снижению защиты от естественного иммунитета.

В ВОЗ считают, что это может объяснить, почему этот штамм быстро распространяется среди населения с высоким иммунитетом.

Читайте также, в Украину доставили новую партию вакцины Pfizer от коронавируса. Она прибыла в страну на выходных, новую партию закупили за средства государственного бюджета, общее количество вакцин в поставленной партии - 1 млн 400 тысяч доз.

Кроме того, в Украине начинаются клинические испытания таблеток Pfizer и Merck от коронавируса. Последние будут тестировать на базе студенческой больницы в Харькове, в клинических исследованиях примут участие лица, которые контактировали с больными COVID-19.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.