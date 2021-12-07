Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие очередное решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В частности, о санкциях за российские выборы в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает сайт Офиса президента.

В санкционные списки попали:

Михаил Малышев - глава так называемого "ЦИК Республики Крым"

Константин Бахарев - избранный в Крыму депутат Госдумы России

Юрий Ставицкий и Владимир Сорокин - кандидаты на выборах от российских "зеленых"

десятки других членов "ЦИК Республики Крым" и территориальных избирательных комиссий.

Также мы писали о том, что лидеры Европейского союза приняли решение ввести новые санкции против Беларуси. Кроме того, мы писали о том, Евросоюз расширил санкции против России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.