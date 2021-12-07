Зеленский расширил санкции за российские выборы в Крыму [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие очередное решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В частности, о санкциях за российские выборы в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает сайт Офиса президента.
В санкционные списки попали:
- Михаил Малышев - глава так называемого "ЦИК Республики Крым"
- Константин Бахарев - избранный в Крыму депутат Госдумы России
- Юрий Ставицкий и Владимир Сорокин - кандидаты на выборах от российских "зеленых"
- десятки других членов "ЦИК Республики Крым" и территориальных избирательных комиссий.
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