Ізраїль оголосив про завершення будівництва бар'єру [ Редактировать ]
Ізраїль оголосив про завершення будівництва стіни навколо сектору Гази. 65-кілометровий бар'єр має камери, радари, а також морські та підземні датчики для виявлення тунелів бойовиків.
"Розумний паркан" 6 метрів заввишки. І на його спорудження пішло майже три з половиною роки. Ізраїль заявляє - стіна необхідна для запобігання розширенню військового потенціалу ХАМАСу.
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Якщо подивитися на мапу, Ізраїль з усіх боків межує лише з недружніми державами. Відносно спокійними вважають південний і східний кордони з Єгиптом та Йорданією.
Коли йдеться про досвід іноземних країн у питанні охорони кордону - то насамперед згадують про Ізраїль. Державу, яка живе в оточенні недружніх країн - і в стані постійної війни.
Коли йдеться про досвід іноземних країн у питанні охорони кордону - то насамперед згадують про Ізраїль. Державу, яка живе в оточенні недружніх країн - і в стані постійної війни.
Територію щодня облітають дрони - реальної загрози поки що не бачать.
Водночас на польсько-білоруський рубіж прибули військові з Естонії.