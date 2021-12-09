В Instagram хотят вернуть забытую функцию [ Редактировать ]
Глава социальной сети Instagram Адам Моссери хочет вернуть хронологическую ленту в соцсети. Это может произойти уже в первом квартале 2022 года. Об этом сообщает Techcrunch.
Он отметил, что компания работает над хронологической лентой, чтобы уменьшить "манипулирование алгоритмов".
Я хотел бы, чтобы у меня был конкретный месяц, чтобы сказать вам дату запуска, но пока планируем на первый квартал 2022 года.
Будет ли функция доступна по умолчанию - не сообщается.
Стоит отметить, что социальная сеть Instagram заменила хронологическую ленту постов алгоритмической в 2016 году.
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