Глава социальной сети Instagram Адам Моссери хочет вернуть хронологическую ленту в соцсети. Это может произойти уже в первом квартале 2022 года. Об этом сообщает Techcrunch.

Он отметил, что компания работает над хронологической лентой, чтобы уменьшить "манипулирование алгоритмов".

Я хотел бы, чтобы у меня был конкретный месяц, чтобы сказать вам дату запуска, но пока планируем на первый квартал 2022 года.

Будет ли функция доступна по умолчанию - не сообщается.

Стоит отметить, что социальная сеть Instagram заменила хронологическую ленту постов алгоритмической в 2016 году.

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