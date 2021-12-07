Instagram представил ряд новых функций для безопасности пользователей-подростков. Запуск некоторых из них планируется в 2022 году.

Какие новые функции представлены:

родители смогут видеть, сколько времени подростки проводят в приложении, и устанавливать ограничения.

введут в ряде стран новая функция "Сделай перерыв".

подростки получат возможность уведомлять своих родителей, если они пожалуются на кого-то, давая родителям возможность связаться с этими пользователями.

пользователям будет запрещено отмечать или упоминать подростков, которые не подписаны на них.

приложение будет подталкивать подростков к новым темам, если они какое-то время будут задерживаться на одной.

Ранее мы писали, что в работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой. Пользователи жалуются на некорректную работу приложения, большинство пользователей Telegram жаловались на работу приложения, соединение с сервером и получение сообщений.

Кроме того, в работе соцсети TikTok произошел глобальный сбой. Самой распространенной проблемой, с которой сталкиваются сегодня пользователи - работа приложения, на текущий момент от пользователей из США поступило более 13 тысяч жалоб. В остальных странах наблюдаются незначительные проблемы.

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