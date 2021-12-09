"Главный абьюзер страны": Слава Каминская презентовала новый трек [ Редактировать ]
На фоне произошедшего скандала с Викторией Смеюхой бывшая солистка группы "Не Ангелы" Слава Каминская выпустила ироничный трек "Абьюзер".
После успеха песни "Слава Бог" Слава Каминская решила не изменять своему стилю и продолжить музыкальную линию новой композицией.
Как говорит сама артистка, она планировала издать альбом, но в силу случившихся обстоятельств, решила порадовать поклонников треком "о наболевшем".
"Абьюзер" – это история из личной жизни Славы и ее психологический манифест против любого рода ограничений в отношениях. Несмотря на веселое настроение песни, артистка считает этот трек личным и даже автобиографичным.
Большинство людей считают, что некорректные высказывания бывшей коллеги – это пиар. Но я считаю это подлостью. Этот трек вышел только благодаря символическому названию. Я готова гордо нести звание "Главный абьюзер страны", но, помимо названия, в этой песне нет ничего общего с вышеупомянутой женщиной.
Ранее сообщалось, что Слава Каминская рассказала о жизни после развода. Также Каминская подтвердила, что действительно нашла себе бойфренда, которого уже познакомила с сыном Леоном и дочкой Лаурой.
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