В Черкасской области правоохранители задержали главу ОТГ, который "погорел" на получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

За сумму в 4 тысячи долларов чиновник должен был дать разрешение на хозяйственную деятельность, путем влияния на директора одного из коммунальных предприятий региона.

Отмечается, что взамен представитель частного предприятия должен был беспрепятственно заключить с коммунальным предприятием договор об осуществлении хозяйственной деятельности. В настоящее время чиновник задержан по статье о злоупотреблении властью, ему грозит наказание в виде лишения свободы, сроком до 5 лет.

Читайте также, в Николаеве задержали при получении взятки начальника отдела Главного управления Госгеокадастра в Николаевской области. Взятку чиновница требовала за то, чтобы "решить земельный вопрос" - разделение на паи земельного участка сельскохозяйственного назначения.

Кроме того, в столице разоблачили деятельность преступников, работающих на государственном предприятии. Они были уличены в получении неправомерной выгоды, директор предприятия УДВП "ІЗОТОП" вместе с подчиненной взял взятку в размере 70 тысяч гривен.

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