В четверг, 9 декабря, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство создаст комиссию по техническому расследованию ДТП под Черниговом, в результате которого погибли 13 человек. Об этом он сказал на заседании Кабмина.

Отчет должен быть представлен до 31 января 2022 года.

В результате ДТП погибли 13 человек, а 6 - пострадали.

Сегодня правительство примет решение о создании комиссии по техническому расследованию ДТП. Отчет о результате должен быть подан Кабмину до 31 января 2022 года. После этого будем принимать решения о повышении безопасности на дорогах.

Напомним, вблизи села Брусилов Черниговского района в страшное ДТП попали маршрутка и грузовик. По последним данным, 13 человек погибли, еще восемь пострадали. Водитель маршрутки погиб, а грузовика – выжил.

Также из-за аварии, унесшей жизни 13 человек и травмировавшей еще восьмерых, сегодня в Черниговской области объявили день траура. Сейчас это ДТП является самым масштабным по количеству жертв в этом году.

Читайте также, во Львовской области школьный автобус с детьми попал в аварию, столкнувшись с грузовиком. Авария произошла рано утром на отрезке трассы возле населенного пункта Бышев Червоноградского района.

Кроме того, недалеко от города Обухов, который находится в Киевской области, произошло ДТП, в ходе которого столкнулся пассажирский автобус и грузовик. В результате аварии, которая произошла в 15:00, автобус перевернулся на бок, также есть информация о пострадавших.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.