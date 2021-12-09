Кровавое ДТП под Черниговом: Шмыгаль сделал заявление [ Редактировать ]
В четверг, 9 декабря, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство создаст комиссию по техническому расследованию ДТП под Черниговом, в результате которого погибли 13 человек. Об этом он сказал на заседании Кабмина.
Отчет должен быть представлен до 31 января 2022 года.
В результате ДТП погибли 13 человек, а 6 - пострадали.
Сегодня правительство примет решение о создании комиссии по техническому расследованию ДТП. Отчет о результате должен быть подан Кабмину до 31 января 2022 года. После этого будем принимать решения о повышении безопасности на дорогах.
Напомним, вблизи села Брусилов Черниговского района в страшное ДТП попали маршрутка и грузовик. По последним данным, 13 человек погибли, еще восемь пострадали. Водитель маршрутки погиб, а грузовика – выжил.
Также из-за аварии, унесшей жизни 13 человек и травмировавшей еще восьмерых, сегодня в Черниговской области объявили день траура. Сейчас это ДТП является самым масштабным по количеству жертв в этом году.
Читайте также, во Львовской области школьный автобус с детьми попал в аварию, столкнувшись с грузовиком. Авария произошла рано утром на отрезке трассы возле населенного пункта Бышев Червоноградского района.
Кроме того, недалеко от города Обухов, который находится в Киевской области, произошло ДТП, в ходе которого столкнулся пассажирский автобус и грузовик. В результате аварии, которая произошла в 15:00, автобус перевернулся на бок, также есть информация о пострадавших.
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