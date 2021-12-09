Кабінет Міністрів підтримав два законопроєкти щодо визнання протиправними діями та адміністративним правопорушенням публічного заперечення збройної агресії РФ проти України та встановлення адміністративної відповідальності за це. Відповідне рішення уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні.

Денис Шмигаль, Прем'єр-міністр України:

Всі наші та іноземні політики, які розповідають про нібито громадянську війну в Україні, не про український Крим, мають нести за це відповідальність. І це точно не про свободу слова, а про сприяння агресору. На жаль, навіть на восьмому році війни в Україні знаходяться політики, які цього не розуміють. Тому будемо пропонувати зміни в Адміністративний кодекс щодо відповідальності за публічне заперечення агресії РФ проти України, за спроби легітимізувати окупацію наших територій.