В Ираке произошел страшный теракт: много погибших [ Редактировать ]
На севере Ирака в результате теракта погибли солдаты турецкой армии. Военнослужащие принимали участие в операции Пенс-Йилдырым. Об этом сообщает новостное агентство Anadolu.
Турецкие силы безопасности также нейтрализовали шесть террористов в ходе операции при поддержке с воздуха. По словам военных операция в регионе продолжается.
Отмечается, что Пенс - это серия наступательных операций, которые проводит Турция с 2019 года на территории Ирака. Внесенная в список террористических организаций Турцией, США и ЕС, несет ответственность за гибель более 40 тысяч человек.
Читайте также, в столице Афганистана городе Кабул на площади произошел взрыв припаркованного автомобиля. В результате теракта погибли мирные жители. Взрывное устройство сдетонировало в 6 полицейском районе столицы, ни одна организация не взяла ответственность за страшное событие.
Кроме того, в Афганистане, в Кабуле, в результате двух взрывов погибли почти 200 афганцев. Теракт, который произошел 26 августа, стал самым смертоносным за 20-летнюю войну в стране, в одну из больниц в центре Кабула были доставлены тела 145 убитых.
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