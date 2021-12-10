Франція збудувала для України охоронний катер [ Редактировать ]
У Франції спустили на воду перший катер, збудований для охорони морських кордонів України. Навесні мають завершити всі випробування. І потім судно прибуде до України. Незабаром до Франції приїдуть моряки, які вчитимуться керувати катером. Планують збудувати п'ять таких суден у Миколаєві - за участі французьких фахівців.
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Незабаром до Франції приїдуть моряки, які вчитимуться керувати катером. Планують збудувати п'ять таких суден у Миколаєві - за участи французьких фахівців.
Новое судно вскоре прибудет в Украину
ФСБ РФ заявила, буцімто український корабель "Донбас" перебуває у безпосередній близькості від Керченської протоки та "створює загрозу безпеці мореплавання".
У німецькому Бундестазі провели термінові слухання щодо ситуації на українських кордонах. Депутати закликали новий уряд Німеччини зосередитись на врегулюванні ситуації довкола України з перших днів роботи.
Французская сторона определяется с датой визита
Росія зіткнеться з масштабними наслідками у разі нападу на Україну. Таке заявив голова МЗС Франції - Жан-Ів Ле Дріан. За його словами, йдеться про безпрецедентні санкції, від запровадження яких західні країни відмовилися 2014 року.