Верховный суд Лондона разрешил экстрадировать основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа в США. Вашингтон обвиняет его в шпионаже. Об этом сообщает новостное издание The Guardian.

Решение Верховного суда Лондона отменяет вынесенное ранее в этом году, которым запрещалась экстрадиция Ассанжа из-за проблем с психическим здоровьем и рисков самоубийства в американской тюрьме.

Отмечается, что у адвокатов Ассанжа остаются возможности для обжалования решения об экстрадиции. Ассанжа обвиняют в крупнейшей в истории США утечке секретной информации. По всем выдвинутым обвинениям ему грозит до 175 лет тюремного заключения.

Читайте также, скандальный журналист и основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж лишился гражданства Эквадора. Ассанж получил эквадорское гражданство еще в 2018 году, так как суд посчитал предоставление ему подданства незаконным шагом властей.

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