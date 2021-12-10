Зеленский и Бойко выходят во второй тур выборов Президента, - опрос [ Редактировать ]
21,6% опрошенных Украинской социологической группой проголосовали бы на президентских выборах за нынешнего главу государства Владимира Зеленского, 15,6% - сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа - За життя" в Раде Юрия Бойко, 14,8% - за бывшего Президента, депутата Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.
Респондентов спросили, за кого бы они проголосовали, если бы выборы Президента проходили в следующее воскресенье. Данные приведены по респондентам, которые будут голосовать и определились с выбором.
Кроме указанных кандидатов, 11,7% поддержали бы экс-премьер-министра, лидера "Всеукраинского объединения "Батьківщина" Юлию Тимошенко, 6,6% - экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова, 5,8% - главу партии "Сила и честь" Игоря Смешко, 4,9% - экс-премьера Владимира Гройсмана, 4,3% опрошенных отдали бы голос за экс-депутата Верховной Рады Евгения Мураева
3,8% проголосовали бы за другого кандидата.
Опрос проводился с 1 по 8 декабря, были опрошены 1 206 совершеннолетних респондента во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий, методом личного интервью (face-to-face).
Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.
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