Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Янник Аньель задержан французской полицией по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Утром 9 декабря 29-летнего спортсмена задержали в Париже и поместили под стражу. Прошлым летом на него написали жалобу в полицию, которая сообщает об изнасиловании в 2016 году, когда Аньель завершил спортивную карьеру. Жертвой звезды спорта якобы стала 15-летняя девушка.

Янник Аньель, рост которого составляет 202 см, является двукратным олимпийским чемпионом по плаванию. На Олимпиаде-2012 в Лондоне он выиграл заплыв на дистанции 200 метров вольным стилем, а также стал обладателем золотой медали в составе сборной Франции в эстафете 4х100 вольным стилем. На Олимпиаде в Лондоне Аньель завоевал еще одну серебряную медаль в эстафете 4х200.

Француз также является чемпионом Европы и двукратным чемпионом мира-2013 в Барселоне. Аньель является действующим рекордсменом Франции на дистанциях 200 и 400 метров вольным стилем.

Напомним, что полиция графства Чешир в Англии обвинила защитника футбольного клуба "Манчестер Сити" Бенжамена Менди в изнасилованиях. 27-летнему футболисту вменяют четыре эпизода изнасилования и одно нападение с целью изнасилования.