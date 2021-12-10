Зеленский выступил на Саммите за демократию [ Редактировать ]
В пятницу, 10 декабря, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в виртуальном саммите за демократию, инициированном президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
В видеовыступлении Зеленский поблагодарил Байдена за инициативу по проведению саммита, посвященного борьбе с коррупцией, защите прав человека и противодействию авторитаризму.
Эти вызовы сегодня являются ключевыми для Европы и мира в целом. Украина, как никто другой, готова преодолевать их.
Независимость, свобода и демократия, по его словам, являются частью ДНК украинцев, и напомнил историю становления Украины как независимого государства:
30 лет назад наш народ демократическим способом принял решение создать собственное и независимое государство, когда 1 декабря 1991 состоялся Всеукраинский референдум по независимости Украины.
Зеленский добавил, что Украина, несомненно и без лишней скромности, является лидером демократических преобразований в регионе. Он рассказал о ряде важных и успешных шагов на этом пути.
Мы приняли закон о деолигархизации. Завершаем реформу децентрализации, восстанавливаем механизм народовластия, строим институты прямой демократии.
По словам президента, гарантированные, защищенные права человека являются основой успешной и прогрессивной страны, поэтому Украина и дальше будет уверенно двигаться вперед на этом пути.
Будем делать все для обеспечения гендерного равенства, защиты женщин, детей, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и каждого отдельного гражданина.
Также Зеленский подчеркнул, что Украина достигла существенного прогресса в развитии собственных демократических институтов и является надежным партнером для всех, кто готов становиться на защиту демократии и свободы в мире.
Объединившись, мы должны сделать этот мир более свободным, безопасным, демократическим. Упорно воплощаем это в жизнь. И продолжим это делать.
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