В США штат Кентукки серьезно пострадал в результате нескольких торнадо. Из-за непогоды погибли по меньшей мере 50 человек, однако их количество может стремительно возрасти, пишет CNN.

По словам губернатора штата Энди Бешира, по меньшей мере 50 человек погибли из-за нескольких торнадо на юго-западе штата.

"Мы считаем, что число погибших в результате этого происшествия превысит 50 жителей Кентукки, и, вероятно, в конечном итоге погибнет от 70 до 100", - заявил Бешира.

Также губернатор отметил, что это были самые серьезные торнадо в истории Кентукки.

A devastating tornado outbreak in western Kentucky has claimed the lives of at least 50 people, governor says. https://t.co/KKbrq3DyPg pic.twitter.com/Zgicfkq1ZC — ABC News (@ABC) December 11, 2021

Бешира добавил, что согласно данным расследования, один из торнадо прошел около 320 километров. В то же время о повреждениях сообщают не менее 15 округов на западе штата.

Впрочем, наибольшие разрушения пришлись именно на свечную фабрику на юго-западе Кентукки.

You won’t recognize Mayfield, Kentucky right now… pic.twitter.com/zGksW3adNs — Peyton Jackson (@peytoncj05) December 11, 2021

"В то время, когда на нее обрушился торнадо, в ней было около 110 человек. Мы считаем, что потеряем как минимум десятки этих людей", - добавил губернатор.

Читайте также, мощный торнадо разрушил четыре села в Чехии. Жертвами стали пять человек, около 150 человек получили ранения. Чешская армия была переброшена в зону бедствия. В общей сложности не менее 30 тысяч домов остались без электричества после торнадо.

Кроме того, в пригороде американского Чикаго пронесся торнадо. Стихия повредила свыше ста домов, повалены сотни деревьев и линий электропередач, 35 тысяч американцев остались без света, пострадали как минимум пять человек.

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