В США штат Кентукки серьезно пострадал в результате нескольких торнадо. Из-за непогоды погибли по меньшей мере 50 человек, однако их количество может стремительно возрасти, пишет CNN.

По словам губернатора штата Энди Бешира, по меньшей мере 50 человек погибли из-за нескольких торнадо на юго-западе штата.

"Мы считаем, что число погибших в результате этого происшествия превысит 50 жителей Кентукки, и, вероятно, в конечном итоге погибнет от 70 до 100", - заявил Бешира.

Также губернатор отметил, что это были самые серьезные торнадо в истории Кентукки.

A devastating tornado outbreak in western Kentucky has claimed the lives of at least 50 people, governor says. https://t.co/KKbrq3DyPg pic.twitter.com/Zgicfkq1ZC