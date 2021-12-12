Ковідна тисяча вже стала годівницею для спритних шахраїв [ Редактировать ]
Ковідна тисяча вже стала годівницею для спритних шахраїв. Ті вже прокручують оборудки під виглядом виплат видурюють у довірливих людей особисті дані - номери банківських карток, пін-коди. Правоохоронці й Мінцифри застерігають: телефонні аферисти дуже активно полюють на нас із вами.
Не відстають від них і телефонні колектори. Ухвалений пів року тому закон про їхню діяльність, здавалося б, мав добряче приструнити вимагачів боргів. Але експерти констатують: закон працює не бездоганно. І досі телефонний шантаж може закінчитися відбиранням квартир, наприклад.
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Фішингові сайти. Потужні кол-центри псевдобанків. І дзвінки на ваш мобільний просто із... в'язниці. В Україні - процвітає віртуальне шахрайство. Від початку цього року аферисти видурили в українців десятки мільйонів гривень.
Коли на кону - не десятки тисяч гривень, а мільйонна нерухомість, і в схемі - не телефонні вимагачі, а нотаріуси, юристи, приватні виконавці, група захоплення, - шанси на повернення до спокійного життя, без допомоги держави - значно нижчі.
Тож: потрібен зелений сертифікат у застосунку "Дія". Далі - до 29 грудня слід у тій таки "Дії" подати заявку через послугу "Є-підтримка". Опісля - оформити спеціальну віртуальну картку, на яку зарахують гроші.
Привид комунізму знову блукав Верховною Радою. Зростання цін уже сягнуло такого рівня, що вжахнуло навіть депутатів. Допомогти народу його обранці вирішили за перевіреним радянським рецептом: якщо не можеш залагодити проблему - заборони її.
Мінімальна пенсія підвищиться... на 80 гривень - до 1934 гривень. Не набагато більше докинуть і тим, хто має повний страховий стаж і старший за 65. Не забули в уряді й про безробітних жінок, які збираються в декрет.