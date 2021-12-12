Не відстають від них і телефонні колектори

Ковідна тисяча вже стала годівницею для спритних шахраїв. Ті вже прокручують оборудки під виглядом виплат видурюють у довірливих людей особисті дані - номери банківських карток, пін-коди. Правоохоронці й Мінцифри застерігають: телефонні аферисти дуже активно полюють на нас із вами.

Не відстають від них і телефонні колектори. Ухвалений пів року тому закон про їхню діяльність, здавалося б, мав добряче приструнити вимагачів боргів. Але експерти констатують: закон працює не бездоганно. І досі телефонний шантаж може закінчитися відбиранням квартир, наприклад.