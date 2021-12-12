Все більше країн оголошують бойкот Олімпіаді у Китаї [ Редактировать ]
Не вторитимуть "фанфарам" Олімпіади в Китаї. Слідом за Сполученими Штатами, дипломатичний бойкот іграм у Пекіні оголосили Австралія, Нова Зеландія, Британія та Канада.
Усе через репресії щодо уйгурів та порушення прав людини, як-от з китайською тенісисткою Пен Шуай - вона зникла після того, як звинуватила одного з комуністичних бонз у сексуальних домаганнях. Пекін усе відкидає і погрожує країнам "контрзаходами". Найперше, Америці, як головній ініціаторці бойкоту.
В Китаї вкотре за тиждень повторили, що змусять Вашингтон заплатити за своє рішення. Інші країни - серед них Франція та Німеччина - брати за взірець США не поспішають. Утім, до початку Зимової олімпіади ще є час - до четвертого лютого.
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