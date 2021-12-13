У США тривають пошуки вцілілих після руйнівних торнадо. За приблизними підрахунками, загинуло більше сотні людей. Штат Кентуккі, який найбільше постраждав від серії смерчів, оголосили зоною стихійного лиха, а наслідки - Джо Байден визнав катастрофою федерального рівня. Докладніше - далі в сюжеті.

Розгублені жителі містечка Мейфілд оглядають уламки свого колишнього життя. Стихія перетворила їхні оселі на місиво з пластику, бетону й металу. Руйнівні торнадо налетіли в п'ятницю ввечері й майже стерли з лиця Землі місто та його околиці.

Кіт Крауч, власник зруйнованої компанії:

Нас у місті не було, коли тут пронеслися торнадо. Ну от. Ми із сином приїхали, а він і каже: тату, тут нічого не лишилося. Не можу повірити.

Йона Їзраель, власник зруйнованої компанії:

Приїхав подивитися, чи щось уціліло. Ми проводили тренування з бойових мистецтв. Усе зруйноване. Доведеться починати все заново.

Серед зруйнованих будівель - фабрика свічок. Стихія налетіла, коли всередині тривав виробничий процес. Людей закидало уламками, вони не могли додзвонитися у служби порятунку. Тож одна з працівниць здогадалася попросити про допомогу у Фейсбук-трансляції. На щастя, жінку та її колег врятували.

Каяна Парсонс-Перес, постраждала:

Люди були в паніці. Я почала вести трансляцію, щоб заспокоїти тих, хто всередині й дати зрозуміти іншим, що нам потрібна допомога.

До пошукових робіт на місці трагедії залучили нацгвардію, але дедалі менше надії знайти когось живим. Губернатор Кентуккі припускає, що лише в цьому штаті кількість загиблих може перевалити за сотню.

Енді Бешір, губернатор Кентуккі:

Досі сподіваємося на диво, і що число загиблих буде меншим, аніж ми думаємо. За останні півтора року ми пережили пандемію, крижану бурю, повені, а тепер ще й смертоносні торнадо, яких донині не було в нашій історії.

Торнадо вирували у восьми штатах. В Іллінойсі - рознесли склад компанії "Амазон". Шестеро її робітників загинуло. У Міссурі смерчі налетіли на будинок для літніх людей. Постраждалих селять у тимчасові притулки й всією Америкою збирають гроші на відновлення їхнього життя.