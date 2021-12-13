Більше сотні людей загинули у руйнівних торнадо в штаті Кентуккі [ Редактировать ]
У США тривають пошуки вцілілих після руйнівних торнадо. За приблизними підрахунками, загинуло більше сотні людей. Штат Кентуккі, який найбільше постраждав від серії смерчів, оголосили зоною стихійного лиха, а наслідки - Джо Байден визнав катастрофою федерального рівня. Докладніше - далі в сюжеті.
Розгублені жителі містечка Мейфілд оглядають уламки свого колишнього життя. Стихія перетворила їхні оселі на місиво з пластику, бетону й металу. Руйнівні торнадо налетіли в п'ятницю ввечері й майже стерли з лиця Землі місто та його околиці.
Кіт Крауч, власник зруйнованої компанії:
Нас у місті не було, коли тут пронеслися торнадо. Ну от. Ми із сином приїхали, а він і каже: тату, тут нічого не лишилося. Не можу повірити.
Йона Їзраель, власник зруйнованої компанії:
Приїхав подивитися, чи щось уціліло. Ми проводили тренування з бойових мистецтв. Усе зруйноване. Доведеться починати все заново.
Серед зруйнованих будівель - фабрика свічок. Стихія налетіла, коли всередині тривав виробничий процес. Людей закидало уламками, вони не могли додзвонитися у служби порятунку. Тож одна з працівниць здогадалася попросити про допомогу у Фейсбук-трансляції. На щастя, жінку та її колег врятували.
Каяна Парсонс-Перес, постраждала:
Люди були в паніці. Я почала вести трансляцію, щоб заспокоїти тих, хто всередині й дати зрозуміти іншим, що нам потрібна допомога.
До пошукових робіт на місці трагедії залучили нацгвардію, але дедалі менше надії знайти когось живим. Губернатор Кентуккі припускає, що лише в цьому штаті кількість загиблих може перевалити за сотню.
Енді Бешір, губернатор Кентуккі:
Досі сподіваємося на диво, і що число загиблих буде меншим, аніж ми думаємо. За останні півтора року ми пережили пандемію, крижану бурю, повені, а тепер ще й смертоносні торнадо, яких донині не було в нашій історії.
Торнадо вирували у восьми штатах. В Іллінойсі - рознесли склад компанії "Амазон". Шестеро її робітників загинуло. У Міссурі смерчі налетіли на будинок для літніх людей. Постраждалих селять у тимчасові притулки й всією Америкою збирають гроші на відновлення їхнього життя.
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