Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что после завершения пандемии коронавируса человечество столкнется с усугубленными бедностью, голодом, неравенством, болезнями, изменением климата и другими кризисами.

Выступая на 10-й Глобальной конференции по укреплению здоровья, гендиректор ВОЗ призвал государства "содействовать экономическому росту, основанному на здоровье и благополучии людей и планеты".

Гебрейесус отметил, что пандемия COVID-19 стала ярким примером тому, что "если здоровье подвергается риску, то риску подвергается все", в связи с чем он призывает мировое сообщество относиться к здравоохранению "не как к затрате, а как к инвестиции в наше общее будущее".

В центре усилий государств должно быть достижение всеобщего охвата населения услугами здравоохранения, являющегося краеугольным камнем социальной, экономической и политической стабильности.

Ранее "Подробности" опубликовали симптомы и особенности заражения омикрон-штаммом коронавируса. Насторожить должны сильная усталость и головные боли. При этом повышенная температура и боли в горле бывают редко. Медики отмечают, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови, что является очень хорошим знаком.

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