Також ця технологія має допомогти під час освоєння Марсу

Компанія Ілона Маска Спейс-Екс запустила програму з переробки вуглекислого газу на ракетне паливо. Про це американський підприємець повідомив у своєму твіттері.

Проєкт передбачає очищення атмосфери Землі від надлишку СО2. Також ця технологія має допомогти під час освоєння Марсу, адже атмосфера Червоної планети складається переважно з вуглекислого газу.

Ілон Маск розраховує, що Спейс-Екс доправить людину на Марс не пізніше 2026-го року.