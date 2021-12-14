Ілон Маск очистить атмосферу Землі від надлишку СО2 [ Редактировать ]
Компанія Ілона Маска Спейс-Екс запустила програму з переробки вуглекислого газу на ракетне паливо. Про це американський підприємець повідомив у своєму твіттері.
Проєкт передбачає очищення атмосфери Землі від надлишку СО2. Також ця технологія має допомогти під час освоєння Марсу, адже атмосфера Червоної планети складається переважно з вуглекислого газу.
Ілон Маск розраховує, що Спейс-Екс доправить людину на Марс не пізніше 2026-го року.
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