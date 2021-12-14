Двоє людей залишаються в лікарні після вибуху газу у Львові [ Редактировать ]
Двоє людей залишаються в лікарні після вибуху газу в житловому будинку Львова. У 67-річної жінки 25% опіків тіла. Також в опіковому відділенні - її племінник. Це мешканці квартири, де рвонуло. Ще одного потерпілого вже виписали. Причини та подробиці надзвичайної події - з'ясувала Христина Гашенко.
У центрі термічної травми - пенсіонерка Юлія Дмитрівна. У жінки 25 відсотків опіків тіла. Пошкоджені руки й тулуб. А ще пацієнтка добряче надихалася чадного газу.
Юлія Дмитрівна, потерпіла:
Я вибігала, в мене киця в хаті згоріла, я хотіла винести. І я отак вибігала, і оппеклася. Не встигла нічого взяти, ні документів, ні телефонів.
Перед самим вибухом - пенсіонерка почула якийсь звук у газовій колонці. Попросила, щоб племінник перекрив газ.
Олег, потерпілий:
Колонка бахкає, загорілася, Пішов ключ взяти, пробував ще раз відкрити і воно взірвалося. І я відлетів.
Після вибуху почалася пожежа - і квартира пані Юлії вигоріла вщент. Постраждали ще два сусідні помешкання. Згоріло й перекриття між другим і третім поверхами.
Ось, дивіться, сквозна дира, там стеклопакети, там треба всьо міняти, ремонт треба робити.
У момент вибуху в горішній квартирі нікого не було.
Уляна, мешканка будинку:
Там немає що спасать впринципі. Удар пішов на верх і воно дало і лишилося без нічого.
Тож наразі жінка з рідними переселилася до батьків. Інші власники десятьох квартир залишилися вдома. Дехто ніч після вибуху провів у своїх помешканнях.
Юлія, мешканка будинку:
А який вибір? Я більш не маю, що на вулиці. Мені ніхто не запропонував ні готель, нічого.
Попередня причина вибуху - необережне поводження з газовими приладами,- кажуть у міськраді. Утім хто ремонтував газову колонку і чи були це комунальники, наразі не кажуть.
Ірина Маруняк, заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства:
Я думаю, що комісія і слідчі органи з'ясують хто приходив, хто ремонтував і власне всі ці питання будуть встановлюватись слідчими органами.
Уже відзавтра будівельники розпочнуть аварійні роботи: відновлять перекриття та міжкімнатні перегородки. А також встановлять вікна. Усе це - за гроші з резервного фонду міського бюджету.
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