Це перший досвід компостування в миколаївських школах

Кошти за непотріб. У Миколаєві, в одній зі шкіл - навчилися заробляти на смітті. Уже кілька років учні сортують відходи, потім здають вторинну сировину і наповнюють шкільний бюджет.

Чи багато на цьому можна заробити й що вже купили діти за вторговане? розкаже Марина Михайловська.

Бактерії бокаші прискорюють процес компостування та знищують запах.

Великий чорний бак уже наполовину заповнений сміттям. Листя та рештки їжі - розкладатимуться в ньому протягом кількох місяців. А вже навесні - перетворяться на корисні й безпечні добрива.

Оксана Руденко, вчителька хімії Миколаївської школи №1 ім. Ольжича:

У нас є можливість компостувати сировину, разом з дітьми проводити дослідження екологічно-біологічні. Як швидко перегниває сировина, як її потім можна використовувати, і будемо потім доглядати за нашою шкільною ділянкою.

Це перший досвід компостування в миколаївських школах. Але адміністрація переконана - буде успішним. По-перше, кажуть, зникне питання, куди дівати відходи з кухні та опале листя. По-друге, на вивезенні сміття можна буде заощадити.

Оксана Руденко, вчителька хімії Миколаївської школи №1 ім. Ольжича:

Економія колосальна за цей процес. Тому що, якщо ми викликаємо машину, нам 3-4 рази на рік доводиться машини, що вивозять гілки, а якщо ми будемо компостувати, мінімум на один вивіз зменшиться.

А сортувати непотріб почали ще кілька років тому. Для цього встановили спеціальні контейнери. А спецпристроєм - пресують вторсировину. На виручені від її продажу гроші - вже купили вайфай-роутер і диванчики. Ще й учні отримують подарунки.

Назар Дубінецький, учень дев'ятого класу:

Сортувати сміття - це важливо, тому що ми зберігаємо нашу планету. Потім довкілля наше набагато чистіше, повітря чистіше. Наше здоров'я буде набагато краще.

Новенький компостер школа дістала за перемогу в екологічному конкурсі. І такий подарунок, - упевнені організатори, - зможе розв'язати проблему з відходами.

Ганна Ганджул, в.о. директора комунальної установи "Агенція розвитку Миколаєва":

Органічні відходи займають приблизно 30-40% від загальної маси відходів, які кожна людина викидає у свій смітник. Тому, якщо ми будемо думати й про органічні відходи, то ми значну частку сміття, яке потрапляє на полігон, зможемо зменшити.

Практику компостування місто планує спробувати ще у п'ятьох школах, а надалі долучити до цього також парки та ОСББ.