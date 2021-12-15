"Омікрон" виявили вже в 77 країнах світу [ Редактировать ]
COVID-штам "Омікрон" виявили вже в 77 країнах світу. У ВООЗ заявляють - цей варіант коронавірусу поширюється рекордними темпами. І навіть, якщо "Омікрон" викликає легший перебіг захворювання у порівнянні з "Дельтою" - його висока заразність може призвести до чергового перевантаження систем охорони здоров'я.
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Люди поспішають вколоти третю, бустерну дозу, бояться "Омікрону". Нова мутація коронавірусу активно поширюється країною.
Кожен новий різновид коронавірусу - це виклик для розробників вакцин. А надто, коли йдеться про варіант із великою кількістю мутацій - такий, як "Омікрон".
Повністю імунізовано 11 з половиною мільйонів громадян. Попередньої доби в країні підтвердили майже 14 тисяч нових випадків інфікування.
Ще одним стимулом для вакцинації можуть стати... новорічні свята. Бо якщо ви плануєте поїздку - вам насамперед знадобиться ковід-сертифікат або негативний тест на коронавірус.
Їм знадобиться тиждень, а краще два, щоб з'ясувати, чи є наявні на ринку препарати ефективними проти штаму "Омікрон", чи їх тепер треба модифікувати.