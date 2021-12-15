Рада поддержала законопроект об усилении ответственности в строительной отрасли [ Редактировать ]
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В среду, 15 декабря, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который предусматривает усиление административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства в строительной отрасли. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.
Документ призван создать равные условия для всех участников строительного рынка.
В проекте закона говорится о совершенствовании положений Уголовного кодекса Украины и Кодекса Украины об административных правонарушениях в части усиления ответственности за нарушение требований законодательства в сфере градостроительной деятельности. Уверен, принятие этого закона поможет более активно привлекать международные инвестиции в отрасль строительства. Спасибо народным депутатам за поддержку.
Законопроект предусматривает:
- увеличение штрафов за правонарушения в сфере градостроительной деятельности;
- четкое определение круга субъектов, на которых могут быть наложены административные взыскания;
- урегулирование вопроса самовольного строительства путем временного ареста объектов незаконного строительства;
- усиление уголовной ответственности за самовольное строительство, в том числе на территориях памятников культурного наследия.
Отметим, сейчас инспекторы Государственной инспекции архитектуры и градостроительства рассматривают документацию и выезжают на проверку объектов перед принятием их в эксплуатацию в пределах трех дней, хотя ранее этот процесс занимал до трех месяцев.
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